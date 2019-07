Honderdjarige Rosalie keert even terug naar haar geboortedorp... met paard en kar vdt

Feest in woonzorgcampus Sorgvliet in Orsmaal, want bewoonster Rosalie Bottu vierde er vandaag haar 100ste verjaardag. Rosalie werd op 3 juli 1919 geboren in Wommersom. Ze woonde met haar ouders, vier zussen en twee broers op de boerderij in Walsbergen. Op 29 augustus trouwde ze met René Lenaerts. Samen kregen ze een dochter Denise. De familie is intussen uitgebreid met twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Rosalie is graag gezien in Sorgvliet. “Ze is een goedlachse dame, die altijd in is voor een grapje”, zegt kinesitherapeut Kathleen Vanzurpele. “Haken en breien doet ze heel graag en ook voor een muzieknamiddag samen met de familie is ze altijd te vinden.” Als verrassing mocht Rosalie vanmiddag een tochtje met paard en koets maken door haar geboortestreek. En daar genoot ze met volle teugen van.