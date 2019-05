Hondenvrienden ‘t Pleintje zamelen een mooi bedrag in vdt

29 mei 2019

Hondenvrienden ’t Pleintje richtten ook dit jaar een hondenwandeling in. Dat was een groot succes met tientallen deelnemende honden met baasjes. Je kon ook zonder hond wandelen, ofwel 5 ofwel 10 kilometer langs onverharde wegen. De opbrengst van deze wandeling, 1.700 euro, werd overhandigd aan het Belgisch Centrum voor Geleidehonden Tongeren. “We danken ook graag nog alle sponsors en helpers”, zegt Gunter Uyttebroek. “Volgend jaar zijn we zeker weer op post.”