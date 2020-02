Hinder verwacht op Sint-Truidensesteenweg tijdens asfaltherstelling Vanessa Dekeyzer

21 februari 2020

17u32 0 Linter Wegen en Verkeer werkt op 27 en 28 februari op de Sint-Truidensesteenweg (N3) in Linter. Ter hoogte van de Eliksemstraat en de Hekstraat wordt de wegverharding vernieuwd.

In de winter loopt het wegoppervlak schade op door koude en vriesweer. Elk voorjaar voert een aannemer in opdracht van Wegen en Verkeer op verschillende locaties asfalteringswerken uit om de opgelopen schade te herstellen. Op donderdag 27 en vrijdag 28 februari is dit het geval op de Sint-Truidensesteenweg (N3) in Linter. Over een lengte van zo’n 400 meter, ter hoogte van de Eliksemstraat en de Hekstraat, verwijdert een aannemer eerst de beschadigde asfaltlaag en brengt daarna een nieuwe laag en markeringen aan.

De werken duren twee dagen. Tijdens de werken wordt het verkeer beurtelings langs de werfzone geleid, door middel van tijdelijke verkeerslichten. De aansluiting van de Eliksemstraat op de Sint-Truidensesteenweg wordt gedurende de periode van de werken afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Sint-Kwintensstraat, Melkwezerstraat, Broekstraat, Dorpsstraat, Waterhofstraat en Helen-Bosstraat. Tijdens de asfalteringswerken zullen de opritten van omwonenden pok tijdelijk moeilijk of niet toegankelijk zijn. Omwonenden worden daarom gevraagd hun wagen tijdelijk elders te parkeren.