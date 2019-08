Herdenking Slag van Orsmaal Kristien Bollen

12 augustus 2019

De gemeente Linter hield een herdenking van de Slag van Orsmaal tijdens WO I op 11 augustus ,in aanwezigheid van prominenten van 3° Regiment Lansiers ( 3L) met Yves Martin, kolonel op rust & voorzitter van de Koninklijke Verbroedering van het 3° Regiment Lansiers, Bernard Lieutenant, ere commandant & conservator van het museum 3° Regiment Lansiers (= 3L), Jean Pol Deconinck, generaal majoor buiten diensten Daniel Moens, kolonel op rust , laatste korpscommandant van 3L

De Slag van Orsmaal-Gussenhoven is het eerste belangrijke wapenfeit in WO1, van de confrontatie tussen het Belgisch leger met de vijandelijke troepen in vlak veld.De Lansiers van het 3de Regiment (3L) onder dienstdoend bevelhebber, Majoor Leo Knapen, hebben ondanks zware verliezen, de Duitse opmars vertraagd.Deze dienstdoend Majoor, Leo Knapen, was de hoogste in graad onder de gesneuvelde Lansiers.

