Gratis zomerschool in De Linde Kristien Bollen

29 juni 2020

16u47 0 Linter De subsidieaanvraag voor de inrichting van een zomerschool in Linter werd door de Vlaamse overheid goedgekeurd. Daardoor wordt er een zomerschool georganiseerd die doorgaat van 3 augustus tot en met 14 augustus in het ontmoetingscentrum ‘De Linde”. De zomerschool wordt ingericht voor de leerlingen van de gemeenteschool in Wommersom en van de vrije basisscholen in Neer- en Drieslinter.

Tijdens de zomerschool wordt er in de voormiddag ingezet op de individuele remediëring van leergebieden waar de leerlingen het moeilijker mee hebben. In samenspraak met de scholen, zal er voor elke leerling een traject op maat worden uitgewerkt, met de nadruk op wiskunde en taal. De leerlingen worden begeleid door ervaren leerkrachten gecombineerd met leerkrachten die pas afgestudeerd zijn.

Kleine groepjes

“We voorzien maximum 3 à 4 leerlingen per begeleider, waardoor er veel ruimte is om in te gaan op individuele vragen en moeilijkheden bij de leerlingen. In de namiddag wordt er gewerkt met ateliers en workshops. Hier ligt de nadruk op het bijbrengen van schoolse vaardigheden op een speelse manier. Er zal ook aandacht zijn voor het socio-emotionele ontwikkeling en ontwikkeling van het innerlijk kompas”, zegt burgemeester Marc Wijnants.

Aan de zomerschool kunnen maximum 14 leerlingen deelnemen.De zomerklassen zijn een samenwerking tussen de gemeente Linter, het OCMW Linter en het Huis van het Kind.