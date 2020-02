Gezocht: nieuw uithangbord voor korte keten-landbouw Vanessa Dekeyzer

12 februari 2020

18u37 0 Linter Wie treedt er in de voetsporen van het ambachtelijk zuivelbedrijf Melkerhei uit Linter en mag zich de Korte Keten Kop 2020 van de provincie Vlaams-Brabant noemen? Na de verkiezing van vorig jaar, gaat de provincie opnieuw op zoek naar een uithangbord voor duurzame landbouw.

Vorig jaar organiseerde de provincie Vlaams-Brabant voor het eerst de Korte Keten Kop-wedstrijd waarin ze op zoek ging naar een uithangbord voor de korte keten-landbouw. Korte keten is wanneer voeding weinig of geen tussenschakels passeert en dus via de kortste weg van bij de producent op het bord terecht komt.

“Meer dan 2.500 mensen maakten er een echte nek-aan-nekrace van en uiteindelijk won het zuivelbedrijf Melkerhei uit Linter de wedstrijd”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde van Land- en Tuinbouw. “We hernemen deze campagne en gaan terug op zoek naar sterke kandidaten.”

Shortlist

Tot en met 10 maart kan iedereen, die actief is binnen de Korte Keten en een activiteit organiseert tijdens de Week van de Korte Keten, zich inschrijven. Zowel landbouwers als streekproducenten kunnen meedingen. Een jury stelt een shortlist samen, waarna er in de loop van de maand mei een stemmingsronde volgt.

Dit jaar vindt de Week van de Korte Keten plaats van zaterdag 6 tot en met zondag 14 juni. In totaal staan er een honderdtal activiteiten op het programma. Dat gaat van wandel- of fietstochten langs boerderijen tot picknicken op een unieke locatie.