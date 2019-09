Gezocht: extra kindjes voor De Wegwijzer. Kleuterschool haalt (voorlopig) niet het verplichte quotum Vanessa Dekeyzer

25 september 2019

12u18 20 Linter Vrije kleuterschool De Wegwijzer aan de Oude Kerkstraat in Orsmaal is dringend op zoek naar extra leerlingen. Voor het telmoment in februari zouden er nog twee kindjes moeten bijkomen om het minimumaantal van twaalf te behalen. “Zoniet moeten we onze twee genadejaren aanspreken”, zegt directeur Heidi Backx.

Heidi is sinds 1995 directeur in De Wegwijzer. “Ik heb het leerlingenaantal steeds met ups en downs gekend. De laatste jaren kenden we goede jaren, met op een gegeven ogenblik zelfs een topjaar met dertig kinderen. Ook vorig schooljaar hadden we nog twintig kleutertjes. Maar daarvan zijn er nu acht naar het eerste leerjaar overgegaan. Daarnaast zijn er nog enkele verhuisd. Met slechts één instappertje komen we nu aan tien kinderen.”

In actie schieten

En dat zijn er twee te weinig om aan het verplichte quotum te komen. “Voorlopig levert dat nog geen problemen op”, zegt directeur Heidi. “We hebben nog tot aan het telmoment in februari om aan voldoende leerlingen te geraken, maar we moeten wel in actie schieten. Zeker als je weet dat je ook volgend schooljaar nog eens vijf kindjes hebt, die naar het eerste leerjaar overstappen.”

Wanneer De Wegwijzer tegen de teldatum in februari onvoldoende kleutertjes heeft aangetrokken, krijgt de school twee jaar ‘genade’. “Eens die periode voorbij is en we zijn er nog niet in geslaagd om twaalf kindjes te hebben, moet de school de deuren sluiten. En dat zou bijzonder jammer zijn, want een dorpsschooltje heeft echt wel zijn meerwaarde”, zegt Heidi. “Enerzijds heb je de kleinschaligheid en geborgenheid en anderzijds het systeem van de graadklasjes, waarbij de grootste kindjes mee zorg dragen voor de kleinsten.”

Vergrijzing

“Het is moeilijk te zeggen waarom we vandaag het quotum niet halen”, gaat directeur Heidi verder. “Ik denk dat Orsmaal sterk vergrijsd is. Er komen weinig jonge gezinnen bij. Het is ook zo dat veel ouders kiezen voor het gemak. Wanneer er al een van de kinderen op de lagere school zit elders in Linter of in Zoutleeuw, gaat men de kleinsten ook op die school kleuteronderwijs laten volgen, zodat men maar op één plaats moet zijn.”

Via de Facebookpagina posten directeur Heidi en juf Tina zoveel mogelijk foto’s en berichten over wat ze allemaal op school doen met de kinderen. “Zo hopen we ouders warm te maken om voor De Wegwijzer te kiezen. Daarnaast gaan we werken aan de zichtbaarheid van de school. We zitten een beetje weggestopt in een klein straatje, dat grenst aan de steenweg Tienen-Sint-Truiden. Op die steenweg moet al duidelijk worden dat er een schooltje in de buurt is.”

Meer info over De Wegwijzer vind je op Facebook en op de website vksdewegwijzer.be.