Geteruiters Orsmaal klaar voor provinciale kampioenschappen Kristien Bollen

19 september 2019

Op de terreinen langs de Walsberg in Wommersom en Melkwezer zal zaterdag 21 en zondag 22 septemeber gestreden worden voor de provinciale titels. Voor de vierde maal organiseren de Geteruiters Orsmaal de provinciale kampioenschappen voor pony’s (op zaterdag) en paarden (zondag).

Tijdens dit sportieve topevenement zullen een 400-tal pony’s deelnemen en een 600-tal ruiters. Er zijn zowel springproeven als dressuurwedstrijden. De wedstrijden gaan telkens vanaf 8.30 uur van start tot 18 uur, en dit alles in een familiale sfeer. Voor de allerkleinsten is er voldoende animatie voorzien zoals een speeltuin, springkastelen, een grote zandbak, schminkstand en kan er ook een frisse duik genomen worden in het zwembad !

Ook op culinair vlak staat de organisatie volledig klaar. ‘s Ochtends kan men genieten van een uitgebreid ontbijt met spek en eieren en is er een foodcorner voorzien met tal van heerlijke warme maaltijden. Meer info over dit evenement kan je vinden op de Facebookpagina van Provinciaal Pony- en Ruitertornooi LRV “Geteruiters Orsmaal”.