Geslaagde Mehringreis vdt

21 juni 2019

De 30ste Mehringreis zit er op. Mehring is de zustergemeente van Linter. Jaarlijks wordt er door het Mehrincomité vanuit Linter een bus ingezet naar de Moezelstreek. Op het programma stonden onder meer een bezoek aan het museum van de wastechniek en verschillende bronnen in Spa, een rondleiding op de burcht Arras in Alf door de kasteelheer zelf, een vrij moment in Cochem en een fijne avond op het open lucht kroningsfeest van de boogschutters. Simone, Ria, Peter, Eddy en Ivo van het Mehringcomité zagen dat het goed was en gaan op de ingeslagen weg verder.