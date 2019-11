Gemeente Linter installeert in 2020 twee pakjesautomaten van bpost Vanessa Dekeyzer

22 november 2019

17u45 0 Linter De gemeente gaat twee bpost pakjesautomatenplaatsen van totaal 116 lockers. Deze automaten worden geplaatst aan het gemeentehuis en aan het mobipunt in Drieslinter. “De pakjesautomaten geven onze burgers de mogelijkheid de klok rond pakjes op te halen én te versturen. Ook voor onze handelaars biedt deze automaat heel wat voordelen”, zegt Marc Wijnants (CD&V), burgemeester van Linter.

Dankzij deze pakjesautomaten, kan je als inwoner 24 uur per dag en 7 dagen op 7 je pakje afhalen. Bovendien is het afhalen van je pakje erg eenvoudig: je scant aan de automaat de QR-code die je ontvangt van zodra je pakje geleverd is en de locker met jouw zending opent. Naast het afhalen van pakjes is ook verzenden mogelijk.

“De pakjesautomaat van bpost stimuleert verder ook de lokale economie. Handelaren die de pakjesautomaat gebruiken en een locker huren worden 24/7 bereikbaar doordat zij hun verzend- en ontvangstmogelijkheden na de openingsuren kunnen uitbreiden”, meent burgemeester Wijnants. “Verder worden leveringen bestemd voor een pakjesautomaat door de logistieke partner gebundeld en in één stop afgeleverd. Op die manier draagt de gemeente bij aan het verminderen van de uitstoot CO². Hiermee biedt de gemeente alvast een eerste antwoord op de groeiende stroom van leveringen.”

De twee nieuwe pakjesautomaat worden midden 2020 geplaatst.