Geen kussen, knuffels of handjes geven in De Zandloper Vanessa Dekeyzer

02 maart 2020

18u44 1 Linter In basisschool De Zandloper in Wommersom werden twee kinderen verzocht om naar de dokter te gaan na hun vakantie in Noord-Italië. “Het zijn de ouders zelf die ons dit meegedeeld hebben en de beslissing hebben genomen zelf naar de dokter te gaan en thuis te blijven, wat wij natuurlijk toejuichen”, zegt directeur Koen Mombaerts.

“In de loop van de dag hebben we nog enkele telefoons gekregen van verontruste ouders naar aanleiding van onze mail met richtlijnen omtrent het coronavirus, maar ze begrijpen onze maatregelen.” Een van die maatregelen is dat kinderen geen kussen, knuffels of handen mogen geven. “Wij merken dat de kinderen al zeer goed zijn ingelicht door de aandacht die het virus al kreeg in de media de voorbije dagen en ze begrijpen dit wel, behalve de allerkleinsten misschien. Maar op zich merken wij weinig of geen verschil in handelen van de kinderen tegenover ervoor.”

Ook in de andere scholen van Linter, in de twee vestigingen van De Regenboog, waren er niet opvallend veel afwezigen, namelijk vijf op een totaal van 228 leerlingen. “Alle geplande uitstappen gaan ook gewoon door”, zegt directeur Dirk Gillis.