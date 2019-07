Fietstocht voor Kom op tegen Kanker vdt

04 juli 2019

09u35 0

Wielerclub Transport uit Linter organiseerde dit jaar opnieuw een steunactie voor Kom op tegen Kanker. Zo vond op 3 juli een fietstocht Linter-Namen-Linter plaats. Ook burgemeester van Linter, Marc Wijnants (CD&V), zette zijn beste beentje voor.

“De beklimming van de citadel in Namen symboliseert de kracht en de uithouding die ook kankerpatiënten in hun genezingsproces steeds weer aan de dag leggen”, aldus Marc. “En dat willen wij met deze fietstocht nog eens extra in de daglicht stellen. Mits uithouding ,wilskracht en geloof in genezing is veel mogelijk.”

De wegkapiteinen Luc Ladang en Berty Gurny leidden de groep veilig naar Namen, onder het goedkeurend oog van voorzitter Luc Molin.