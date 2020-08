Fietser naar ziekenhuis na aanrijding met wagen Kristien Bollen

21 augustus 2020

19u58 2

In de Walenweg in Zoutleeuw zijn donderdagavond een fietser en een auto gebotst. De fietser, een 35-jarige man uit Tienen, liep daarbij een hoofdwonde op. Een MUG-team kwam ter plaatse en bracht het slachtoffer over naar de spoeddienst van het Sint-Trudo ziekenhuis in Sint-truiden voor de nodige verzorging en verdere controle.