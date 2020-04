Festival Picking Bones wordt uitgesteld naar 2021 Vanessa Dekeyzer

08 april 2020

15u24 0 Linter Op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni 2019 organiseerde de vzw Old Style Music Nights op de terreinen van SC Orsmaal in Linter de eerste editie van Picking Bones. De organisatie voor 2020 was zo goed als klaar, maar de vzw heeft nu unaniem beslist om deze editie uit te stellen naar volgend jaar.

“We hebben de laatste weken aan alternatieve scenario’s gewerkt maar geen enkel scenario is financieel haalbaar en ze zetten de toekomst van volgende edities op het spel”, klinkt het bij de vzw. “Daarnaast nemen wij met deze beslissing onze verantwoordelijkheid in het kader de algemene volksgezondheid en de gezondheid van onze medewerkers, bezoekers, artiesten, standhouders en leveranciers. We vinden het niet verstandig noch aangewezen om in het kader van de huidige maatregelen en de opvolgmaatregelen op 12 en 13 juni mensen samen te brengen.”

Wie al een ticket had aangekocht, kan rekenen op een vlotte terugbetaling of een voucher voor de editie van 2021, indien gewenst. De specifieke informatie volgt hierover eerstdaags via email. “Wat onze sponsors, cofunders, leveranciers, standhouders en artiesten betreft, nemen we met iedereen persoonlijk contact op en hopen we in 2021 terug op hun engagement te kunnen rekenen. In de mate van het mogelijke willen we alle artiesten die we geboekt hadden voor 2020, in 2021 terug op de affiche zetten."