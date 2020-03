Ex-voetballer Tom Soetaers start opnieuw met café: “Weer zin om er in te vliegen” Vanessa Dekeyzer

04 maart 2020

14u45 0 Linter Ex-topvoetballer Tom Soetaers opent vrijdag Café PlaTS op het dorpsplein van zijn thuisgemeente Wommersom. Hij deed dat eerder ook in 2011, maar na vier jaar hield hij het voor bekeken omdat hij meer tijd wilde maken voor zijn gezin. “Ik gooi het met de PlaTS (vroeger de Platz genaamd) nu over een andere boeg. De beleving zal centraal staan.”

Na zijn voetbalcarrière bij ploegen als Anderlecht, Roda JC, Ajax, RC Genk, KV Kortrijk en KV Mechelen ging Tom (39) aan de slag als voetbalanalist op tv. Die job oefent hij sinds een tijdje niet meer uit. “Ik heb wat tijd genomen voor mezelf en mijn gezin en nagedacht over wat ik precies wilde doen. Toen mijn tante en nonkel met het nieuws voor de dag kwamen dat ze liever niet langer café Platz wilden runnen, besloot ik, nu onze twee kindjes wat ouder zijn, om zelf weer achter de toog te gaan staan. Het pand is tenslotte mijn eigendom.”

Tom opent de PlaTS wel enkel van donderdag tot en met zondag. “We zijn open vanaf 13 uur, enkel op zondag wat vroeger, vanaf 10 uur. Op vrijdag en zaterdag zullen we ook eten serveren. Dat gaat dan om dagverse bistrogerechtjes, die ik zelf samen met nog iemand zal maken. Je zal misschien verrast opkijken, maar ik hou wel van koken”, zegt Tom lachend. “Mensen kunnen hier perfect hun aperitiefje komen drinken en vervolgens van een lekkere maaltijd genieten. Vrijdag hebben we trouwens een leuk aperitiefmoment van 16 tot 18 uur, met bier van het vat (Stella en Hoegaarden) aan één euro per pint.”

Het café is ook perfect af te huren voor feestjes en andere evenementen Tom Soetaers

“We willen echt wel een betaalbare zaak zijn”, benadrukt Tom. “Een Gordons Gin Tonic kan je hier krijgen aan 6 euro. Wie een duurdere fles wil, een Gin Mare, betaalt 10 euro, de tonic inbegrepen welteverstaan. Het is belangrijk dat je hier bijvoorbeeld met heel het gezin iets kan komen drinken en/of eten. In onze gemeente zijn er heel wat nieuwe jonge gezinnen komen wonen. Hen willen we zeker uit hun huis lokken.”

Evenementen

Tom wil elke maand rond bepaalde thema’s evenementen op poten zijn. “Deze maand is het bijvoorbeeld I Love the 90’s. Een paasbrunch, een pinksterwandeling met hapjes onderweg, activiteiten rond het EK voetbal staan ook al in de startblokken. Alle evenementen zullen te volgen zijn via de Facebookpagina en Instagram. Er kunnen in de PlaTS ook perfect privéfeestjes plaatsvinden. Ik denk in het bijzonder aan kinderfeestjes op woensdagnamiddag. Het café is dan gesloten, maar je kan de ruimte perfect afhuren. Wij zorgen voor een springkasteel, grime en pannenkoeken.”

Iedereen is welkom op de opening van het café nu vrijdag om 19 uur. De cafébaas trakteert alvast op enkele drankjes en hapjes.