Elke en Rudolf stappen in huwelijksbootje op 20 02 2020 : “Eindelijk!” Kristien Bollen

20 februari 2020

21u05 0 Linter Elke Strouven (42) en Rudolf Lentz (50) gaven vandaag hun jawoord. Wel op een speciale dag 20 02 2020 en ze kennen elkaar exact 22 jaar. Nog specialer is dat ze hiervoor elf jaar gewacht hebben.

“Ach, het kwam er eigenlijk gewoon niet van” vertelt Rudolf die zijn echtgenote elf jaar geleden ten huwelijk vroeg. “Ik vroeg Elke ten huwelijk op de doop van onze dochter Lorelai, intussen dus 11. Al kan ik me die dag nog héél goed herinneren” lacht Rudolf. “Ik had speciaal een groot spandoek gemaakt met daarop ‘Elke wil je met me trouwen ?’ en moneerde dit aan een wagen. Aan een vriend vroeg ik om dit spandoek voor te rijden zodat Elke dit zou zien als we uit de kerk kwamen. Lorelai was die dag niet de enige die gedoopt werd. Er waren nog verschillende kinderen en dus ook nog andere koppels. Bij één van die koppels voor ons uit de kerk kwam was blijkbaar nog een ‘Elke’. Tja, die keek hoopvol naar haar vriend maar die wist helemaal van niets.”

Maar door omstandigheden waren ze dus nog steeds niet in het huwelijk getreden. “Uiteindelijk heeft het wel lang genoeg geduurd. Toch vond ik dat het ietsje speciaals moest worden en deze datum vond ik wel leuk. Helaas een gewone weekdag maar wij zijn blij de de burgemeester hiervoor tijd maakte.” Bij het huwelijk was niet enkel hun dochter aanwezig maar ook hun zoon Thibault (9).