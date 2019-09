EERSTE SCHOOLDAG: De Zandloper gaat op een sportieve manier van start vdt

02 september 2019

14u46 0

Ook in GBS De Zandloper werd de eerste schooldag op een bijzondere manier afgetrapt. De leerlingen moesten zich al meteen van hun sportiefste kant laten zien door over hindernissen te springen, langs paaltjes te slalommen en door buizen te kruipen om zo de speelplaats te bereiken. Het nieuwe jaarthema ‘De zand-LOPER beweegt’ is dus meteen goed uit de startblokken geschoten. De directie en leerkrachten wensen alle leerlingen en ouders een fijn en sportief schooljaar toe.