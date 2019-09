Eerste Ondernemerscafé kan op veel enthousiasme rekenen Vanessa Dekeyzer

19 september 2019

De Ondernemersraad, de vroegere Middenstandsraad, organiseerde woensdagavond een eerste Ondernemerscafé Speeddate voor lokale ondernemers en zelfstandigen met als doel dat zij mekaar beter leerden kennen via een aangename ontmoeting. De deelnemers waren alvast erg enthousiast over het initiatief. Op 22 januari zal een volgende speeddating plaatsvinden. Maar eerst timmert de Ondernemersraad nog verder aan de 29ste editie van de Kerstmarkt in OC De Linde. Deze zal op 7 en 8 december georganiseerd worden en zal in een nieuw kleedje steken.