Een kwarteeuw restaurant Villa Torre. “We blijven onszelf verbeteren om onze trouwe klanten zo goed mogelijk te dienen” Vanessa Dekeyzer

09 maart 2020

17u30 0 Linter Een kwarteeuw een restaurant uitbaten: het is zwoegen en zweten. Dat weten Mimmo Di Reda (50) en Sabrina Pijpops (45) van Villa Torre in Orsmaal maar al te goed. “Zeker omdat wij het belangrijk vinden om steeds zelf in de zaak te staan, van de eerste tot de laatste klant. En dat wordt duidelijk geapprecieerd. We hebben een bijzonder trouw cliënteel.”

Sabrina en Mimmo vormen al dertig jaar een koppel. Vijf jaar na hun ontmoeting besloot dit jonge paar om in Kumtich, het thuisdorp van Sabrina, een restaurant te starten samen met de papa van Mimmo, die als chef-kok werkzaam was. “We zijn gestart op het dorpsplein van Kumtich, waar we het voormalig gemeentehuis volledig ombouwen tot restaurant”, vertelt Sabrina. “Na hard labeur waren we zo trots als een gieter op het resultaat. De opening was een groot succes met zo’n 500 aanwezigen. Ik zal nooit vergeten dat we die avond meer dan driehonderd bloemstukken gekregen hebben. Waar moesten we daar allemaal mee naartoe? We hebben die dan maar weer onder onze gasten verdeeld.”

Mimmo had al bijna tien jaar horeca-ervaring opgedaan in de restaurants van zijn familie in Tienen. “Daar deed ik altijd mee de zaal, want ik had geen koksopleiding gevolgd. Maar kort na de opening van ons eigen restaurant liet mijn papa als snel weten dat hij geen twintig jaar meer in de keuken zou staan. En zo ben ik stilaan het vak beginnen leren. Ik merkte al snel dat de keuken veel meer mijn ding was. Mijn passie voor koken is door de jaren heen steeds verder gegroeid en ik ben steeds blijven experimenteren met gerechten tot op de vandaag.”

Versheid van producten draagt Mimmo hoog in het vaandel. “Ik sta wekelijks trouw op post op de vroegmarkt in Brussel. Vroeger waren we met veel meer daar, maar heel wat koks laten nu alles leveren. Voor mij werkt dat niet. Ik moet weten wat ik koop. Dat is zo voor de groenten, het vlees en alle wat erbij hoort. Zo kan ik met een gerust hart elke dag de nodige voorbereidingen doen.”

En terwijl Mimmo achter de potten staat, zorgt Sabrina voor een hartelijk onthaal voor de gasten. “Ik denk dat ik een boek kan schrijven over al hetgeen ik hier al gezien en gehoord heb, maar dat is niet voor de pers geschikt”, zegt ze lachend. “Ik moet wel zeggen dat we hier een bijzonder trouw klantenbestand hebben. Zo zijn er die eerst hun communie en later hun huwelijksfeest en babyborrel bij ons gedaan hebben. Ook toen we in 2004 van Kumtich naar Linter zijn verhuisd, zijn de meesten ons gewoon gevolgd. Dus zeker een woordje van dank aan alle onze lieve klantjes.”

“Vijfentwintig jaar restaurant dat is ook 25 jaar verandering”, zeggen Sabrina en Mimmo. “Denken we maar aan de omvorming van de Belgische frank naar de euro, het rookverbod, de gekkekoeienziekte, de invoering van de witte kassa en de toegenomen allergieën en voedselBOB-controles. En nu dus het coronavirus. We merken wel dat er wat afzeggingen zijn en ook enige ongerustheid. Zo waren we recent met vakantie geweest en de klanten vroegen ons uitdrukkelijk: naar Italië. We konden hen geruststellen dat het Frankrijk was, maar het leeft wel, dat hoor je aan de tafels.”

Al het werk van de voorbije jaren werd in 2018 beloond met een score van 12 op 20 in de Gault & Millau, een score die vorig jaar bestendigd kon worden. “Dat is natuurlijk de kers op de taart”, zegt het koppel. “En dat geeft zeker ‘goesting’ om nog een tijdje verder te doen!”

Speciaal voor de 25ste verjaardag lanceert Villa Torre een verjaardagsmenu. Reserveren kan op www.villatorre.be en op het nummer 016/82.00.45.