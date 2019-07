Dubbel feest voor Rotary Linter-Getedal VDT

02 juli 2019

15u29 2 Linter Rotaryclub Linter-Getedal vierde zopas dubbel feest: de club heeft een nieuwe voorzitter en deelde cheques uit aan goede doelen.

Betty Swerts, voorzitster 2018-2019 gaf in Brasserie Kronacker in Tienen de fakkel door aan Thierry Beckers. De club overhandigde tegelijk maar liefst vijf cheques aan de goede doelen van het voorbije jaar: de speelpleinwerking Zoutleeuw, het jeugdtheater ‘De Getokes’ uit Linter, de Geterun uit HalleBooienhoven, de vzw Bindkracht uit Landen en het Eline4kidsfonds. “Wij zijn immers een serviceclub die zich al vele jaren inspant om, via haar sociale werking, mensen in nood te helpen en de levenskwaliteit binnen de samenleving te verbeteren. Daartoe organiseert onze club talrijke fundraisingactiviteiten waarbij onze leden letterlijk de handen uit de mouwen steken”, aldus Betty. En die activiteiten leverden maar liefst 22.450 euro op.