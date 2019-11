Dronken bestuurder betrokken bij ongeval: vier personen gewond Kristien Bollen

12 november 2019

Op de Grote Steenweg in Neerlinter gebeurde maandagavond rond 20.30 uur, ter hoogte van het frituur, een zwaar ongeval. Twee voertuigen kwamen met elkaar in aanrijding. Eén van de wagens, een bestelwagen, belandde door de klap op zijn flank en kwam tot stilstand op enkele meters van een woning. De hulpdiensten kwamen ter plaatse. Een 37-jarige bestuurder uit Tienen raakte lichtgewond, net als zijn passagier. De twee werden ter verzorging en verdere controle overgebracht naar de spoeddienst van het ziekenhuis in Tienen. Ook de bestuurder van de andere wagen, een 39-jarige man uit Lummen en zijn passagier, raakten gewond en werden naar het ziekenhuis overgebracht. Deze laatste bestuurder legde echter een positieve alcoholtest af. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken voor 15 dagen.