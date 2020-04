Dorpskern van Neerlinter krijgt grondige heropwaardering. En die was meer dan welkom Vanessa Dekeyzer

28 april 2020

16u07 0 Linter De herinrichtingswerken in de dorpskern van Neerlinter zijn gestart. Naast het plein worden ook de aanpalende wegen aangepakt, namelijk de Getestraat en de Grote Steenweg. “Dit project komt niets te vroeg, want de Grote Steenweg is op heel wat plaatsen in bijzonder slechte staat”, zegt buurtbewoner Steven Wallens.

Het gemeentebestuur wil de verschillende dorpspleinen in Linter aangenamer maken en herinrichten. De pleinen van Melkwezer, Drieslinter en Wommersom zijn al aangepakt en nu is het de beurt aan Neerlinter. In principe was dit plein al in de loop van 2018 onder handen genomen, maar de plannen werden destijds via een informatievergadering toegelicht en bijgestuurd.

Nieuwe aanbesteding

“Problemen met de aanbestedingsprocedure voor de uitvoering van deze werken maakten dat de procedure voor de aanduiding van een aannemer diende stopgezet te worden en er een volledig nieuwe aanbesteding diende opgestart te worden”, zegt schepen van Openbare Werken, Andy Vandevelde (CD&V). “Al deze stappen zorgden voor een vertraging in de uitvoering van dit project. Ondertussen is deze procedure afgerond en kan de aannemer starten met de uitvoering.”

Eerst wordt het plein aangepakt, vervolgens de Grote Steenweg en daarna de Getestraat. “Door in fases te werken, hopen we de hinder op het verkeer te kunnen beperken”, aldus schepen Vandevelde. “Maar dat zal niet altijd mogelijk zijn. Met de werken op de Grote Steenweg zal op bepaalde tijdstippen één rijrichting afgesloten worden en gewerkt worden met verkeerslichten. En enkele dagen zal deze weg volledig afgesloten moeten worden. Er is dan uiteraard een omleiding voorzien. De bushalte van De Lijn verhuist tijdelijk naar wat verderop richting Oplinter, ter hoogte van de kerk van Neerlinter. En op bepaalde momenten zal de normale toegang tot de school en tot Ferm Kinderopvang niet bruikbaar zijn. Met beiden worden hierover de nodige afspraken gemaakt over alternatieven.”

Gedaver van vrachtwagens

De buurt is blij met heropwaardering van de dorpskern. “Al had die zeker wat vroeger mogen komen”, reageert Steven Wallens, inwoner van de Grote Steenweg. “Elke ochtend om 5.30 uur worden we gewekt door vrachtwagens en bussen. Kunnen die bestuurders daar iets aan doen? Nee, het gedaver heeft te maken met de erbarmelijke staat van de rijbaan, die fietsers ook nog eens verplicht in het midden van de weg te rijden, wanneer ze richting Drieslinter willen. We zijn dus heel blij dat er eindelijk werk wordt gemaakt van een herinrichting van de steenweg en van het plein. Al hopen we wel dat op het plein nog voldoende parkeerplaatsen zullen zijn na de heraanleg.”

De werken zullen vermoedelijk klaar zijn tegen eind september. Kostenplaatje: 750.000 euro.