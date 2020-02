Dieven stelen kettingzaag en mountainbikes uit poolhouse en gaan ook langs bij buren Kristien Bollen

21 februari 2020

Bewoners van een huis in de Brouwersstraat stelden donderdagmiddag rond 11.45 uur vast dat dieven ingebroken hadden in het poolhouse. Vermoedelijk gebeurde de diefstal de nacht voordien, toen werd de bewoner gewekt door het geblaf van zijn hond, maar had niets verdachts opgemerkt toen hij poolshoogte ging nemen. De daders rukten de buitenverlichting af, die werd teruggevonden in het gras. Er werden een kettingzaag en twee mountainbikes gestolen. Bij de vaststellingen bleek dat de omheining beschadigd was en dat bij de buren het tuinhuis was opengebroken en doorzocht.