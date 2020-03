Dieven stelen afvalcontainer Kristien Bollen

17 maart 2020

Een bewoner van een huis aan de Sint-Truidense steenweg in Linter stelde maandagochtend rond 8 uur vast dat zijn afvalcontainer verdwenen was. De man contacteerde de firma met de vraag of zij die per vergissing hadden opgeladen maar dat bleek niet het geval. De man deed aangifte bij de politie van de vreemde diefstal.