Dieven gaan aan de haal met afvalcontainer Kristien Bollen

18 juli 2020

17u23 0

Een bewoner van een huis op de Sint-Truidensesteenweg in Linter stelde vrijdag rond 9 uur vast dat dieven een container gestolen hadden. De man had de avond voordien zijn afvalcontainer in de oprit geplaatst. De politie werd ter plaatse gevraagd voor de nodige vaststellingen.