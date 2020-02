Dienst Openbare Domeinen gemeente Linter neemt

nieuwe zoutstrooier in gebruik Vanessa Dekeyzer

13 februari 2020

15u22 0 Linter Het heeft nog niet echt gewinterd in ons land, maar Linter wil toch goed voorbereid blijven op ijzel en sneeuw. Om die beter te bestrijden, investeert Linter in een nieuwe zoutstrooier.

“Onze gemeentelijke strooidiensten leveren al jarenlang uitstekend werk om onze wegen bij winterweer zo goed mogelijk berijdbaar te houden”, zegt schepen van Openbare Werken Andy Vandevelde (CD&V). “Na 20 jaar dienst was de oude zoutstrooier aan vervanging toe. Slijtage en oplopende kosten noopten tot de aankoop van een nieuwe zoutstrooier. Samen met onze sneeuwschuif en een kleine zoutstrooier zetten we deze nieuwe zoutstrooier, met een kostenplaatje van net geen 50.000 euro, in om ook in de toekomst de veiligheid van de weggebruikers bij sneeuw en ijzel maximaal te garanderen.”

Diensthoofd Wim Sprimont van de dienst Openbare Domeinen is tevreden met deze investering. “De strooier van het type Sirius AST is een machine die snelheidsafhankelijk strooit met een inhoud van vijf kubieke meter strooizout. De 4.000 kilogram zware hoofdrijbaanstrooier werd gemonteerd op een containerslede van de gemeentelijke vrachtwagen. De strooibreedte en strooihoeveelheid kunnen eenvoudig aangepast worden aan de situatie, waardoor er efficiënter en zuiniger kan gestrooid worden.”