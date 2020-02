Deze parkwachters verwelkomen je graag op het nieuwe intergemeentelijk recyclagepark van Linter en Zoutleeuw Vanessa Dekeyzer

19 februari 2020

13u07 0 Linter Op de Steenweg tussen Linter en Zoutleeuw ging vanmiddag het gloednieuw intergemeentelijk recyclagepark open. Vier parkeerwachters, Stephan Mellaerts, Ronny Beetens, Gerry Frix en Patrick Strouven, staan klaar om de bezoekers de weg te wijzen.

Stephan kent het reilen en zeilen op een recyclagepark. Zo was hij een hele tijd actief op het park in Tienen. Later ging hij voor Ecowerf aan de slag als IT-coach, maar nu keert hij dus terug naar het park. “We starten met vier wachters omdat het toch allemaal nieuw is voor de bezoekers. Het is onze taak om iedereen, niet alleen de inwoners van Linter en Zoutleeuw, maar ook die van de 13 andere Ecowerf-gemeenten die hier welkom zijn, te begeleiden en wegwijs te maken op het terrein. Ronny was parkwachter in Linter en Gerry in Zoutleeuw. Patrick komt ons in de beginperiode versterken.”

Stephan is onder de indruk van het nieuwe park, dat in totaal 1,2 miljoen euro kost. “Het is groot en tegelijk compact en overzichtelijk. De verzonken containers zijn zeker een pluspunt. Dit voorkomt dat de bezoekers op een ladder moeten kruipen om hun goederen in de container te gooien. Met het systeem van de weegbruggen bekom je dan weer een heel objectief instrument om het aangeleverd afval te tarifiëren.”

Stephan heeft ook nog enkele tips voor de bezoekers. “Sorteer op voorhand de verschillende fracties, zodat je dat niet meer in het park moet doen. Weet je niet wat bij welke fractie hoort, dan kan je zeker eens een kijkje nemen op de website van Ecowerf. Daar staat alles mooi opgesomd en tegelijk verneem je daar ook wat gratis en wat betalend is. Lever eerst je gratis afvalsoorten af en voor het te wegen afval begeef je je daarna naar de weegbrug. Daar staat een aanmeldzuil, waar je jouw eID invoert of scant. Vergeet dus niet je identiteitskaart steeds mee te brengen naar het park.”

Betalen op de DifTar-parken kan met de DifTar-rekening of met Bancontact. “Wie met de DifTar-rekening betaalt, kan na de uitweging ook recht naar de uitgang rijden. Zo verloopt een bezoek vlotter”, aldus Stephan. “En als je iets niet weet, vraag het dan zeker aan een van de parkwachters. Wij zijn er om de mensen te helpen”, besluit Stephan.

Het recyclagepark is open van dinsdag tot en met vrijdag van 12.30 tot 19.30 uur en op zaterdag van 9 tot 16 uur. Kom wel best 15 minuten voor sluitingstijd langs.