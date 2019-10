Dertig jaar tweedehandsbeurs Gezinsbond Vanessa Dekeyzer

08 oktober 2019

09u42 1 Linter Dertig jaar geleden organiseerde de Gezinsbond zijn eerste tweedehandsbeurs. De Gezinsbond van Wommersom sluit graag aan bij deze jaarlijkse traditie met haar beurs op zondag 13 oktober van 14 tot 16 uur.

“Ook dit jaar zijn wij opnieuw heel fier dat we kunnen zeggen dat we volledig volzet zijn”, klinkt het bij de Gezinsbond Wommersom. “Wat kunnen de bezoekers verwachten? Een volledige zaal gevuld met enthousiaste verkopers die hun kinderspullen voor een prijsje verkopen. In ons gezellig café kunnen de bezoekers terecht voor een drankje en een lekkere zelfgebakken wafel. Een kleurhoekje voor de kinderen is dit jaar nieuw net zoals de betalingen die uitgevoerd kunnen worden via payconiq.”

Iedereen is welkom vanaf 14 uur in de Evenementenhal Deroye aan de Helen-Bosstraat 71B in Orsmaal.