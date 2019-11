Denise Mason viert 100ste verjaardag Vanessa Dekeyzer

05 november 2019

09u23 1

Denise Maison mocht zopas 100 kaarsjes uitblazen. Ze zag het levenslicht in Wommersom op 2 november 1919 als jongste uit een gezin van twee en groeide ook op in haar geboortedorp. Voor haar studies week ze later uit naar Luikt, waar ze het diploma van onderwijzeres behaalde. Na een volledige loopbaan in het onderwijs in Brussel keerde ze terug naar Wommersom waar ze nog steeds woonachtig is.