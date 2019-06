De Zandloper laureaat van Levend Verkeerspark vdt

11 juni 2019

11u06 0

Jaarlijks organiseren Linter, Landen en Zoutleeuw, in samenwerking met de politiezone Getevallei, een Levend Verkeerspark. Onlangs zochten de leerlingen van het zesde leerjaar van alle basisscholen van Landen, Linter en Zoutleeuw hun weg in het centrum van de stad Zoutleeuw. De deelnemers legden een parcours af op de openbare weg en zochten hun weg naar zeven verschillende posten waar ze behendigheidsproeven moesten afleggen. Bij elke oefening waren er punten te winnen. Diegenen met de meeste punten werden gehuldigd op het gemeentehuis. Daar werd ook de wisselbeker voor de winnende school uitgereikt. Dat was dit jaar basisschool De Zandloper Wommersom.