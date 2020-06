De ‘Vlietermobiel’ rijdt lustig rond in Sorgvliet Vanessa Dekeyzer

09 juni 2020

15u33 0 Linter André en Edmond, twee vrijwilligers van woonzorgcampus Sorgvliet, hebben de afgelopen maanden de zogenaamde ‘Vlietermobiel’ in mekaar geknutseld.

“Deze mobiel wordt gebruikt voor ons rijdend winkeltje ‘Bazaarke’ of voor de rijdende ‘Bib’”, zegt Kathleen Vanzurpele. “Het Bazaarke wordt in deze coronacrisis veelvuldig gebruikt door onze bewoners. We bedanken dan ook graag de makers voor hun prachtige creatie."