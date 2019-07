De mooiste boerenweide van Vlaanderen ligt in Melkwezer Vanessa Dekeyzer

10 juli 2019

19u14 0 Linter Landbouwer Tim Bottu uit Melkwezer mag zich de trotse winnaar noemen van de Schoonste Boerenweide van Vlaanderen, een prijs die voor het eerst werd uitgereikt door Natuurpunt in samenwerking met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Met de wedstrijd willen de initiatiefnemers landbouwers in de bloemetjes zetten die natuurrijke graslanden succesvol weten te integreren in hun landbouwbedrijf.

Het was niemand minder dan minister van Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) die de cheque van 1.000 euro mocht komen overhandigen op het boerenerf van boer Tim aan de Lindestraat. “Eerst hebben we nog getwijfeld om ons in te schrijven”, vertelt Tim. “Een wedstrijd voor de schoonste boerenweide, is dat wel iets voor een professioneel veebedrijf? Maar toen bedachten we ons, want we hebben wel heel wat mooie weidelandschappen. En deze wedstrijd was een mooie uitnodiging om die eens te tonen.”

Goed voor vogels

De weide die Tim inzond voor de wedstrijd, bevat een bijzonder rijke fauna en flora en is ingebed in een gevarieerd landschap. Bovendien bewerkt landbouwer Tim ook de aanpalende percelen minder intensief, zodat de biodiversiteit binnen de weide wordt beschermd.

“Graslanden vol kruiden leveren niet alleen voer voor vee, ze herbergen ook een schat aan leven”, vertelt Freek Verdonckt, landbouwexpert bij Natuurpunt. “De insecten en planten die je in zo’n grasland aantreft, dragen bij tot een robuust ecosysteem waar ook akker- en weidevogels van profiteren. Maar omdat opbrengsten vaak lager liggen dan op gewoon productiegrasland, vraagt het een inspanning van landbouwers om deze waardevolle graslanden in stand te houden. Daar verdienen ze waardering voor.”

We zijn heel blij dat we via deze weg erkenning krijgen voor onze bijdrage aan een mooi stukje boerennatuur Tim Bottu

“We hadden niet onmiddellijk verwacht om te winnen”, zeggen een tevreden Tim en zijn vrouw Dorien. “Maar we zijn heel blij dat we via deze weg erkenning krijgen voor onze bijdrage aan een mooi stukje boerennatuur.”

Ook Jarno Vandepoel uit Hoeleden kreeg een prijs, namelijk die van jonge belofte. Jarno is een jonge boer met een grote passie voor de Belgisch witblauw-dubbeldoelkoeien die hij kweekt, een streekeigen ras dat geschikt is voor een extensievere vorm van landbouw.

Cheque voor 500 euro

“Jarno komt uit een boerenfamilie die er bewust voor kiest om het bedrijf op een zo duurzaam mogelijke manier te runnen, met veel respect voor de eigen streek en de soorten die er gedijen”, klinkt het bij de jury. “We waren onder de indruk van de bedrijfsvisie van de jonge Jarno, gekoppeld aan zijn inspanningen om de graslanden die hij beheert, zo goed mogelijk in te bedden in het landschap.” Ook Jarno ontving hiervoor een cheque voor een ecologische weideafrastering ter waarde van 500 euro.