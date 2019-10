De Getokes hopen op veel volk voor hun nieuwe voorstellingen Vanessa Dekeyzer

28 oktober 2019

16u28 1 Linter Op 1 en 2 november brengt de jongste groep van de jeugdtheatergroep De Getokes van’t Jungtejater het humoristische De SpookToren aan de Geet naar het stuk van Herman Cogghe.

In het stuk geraakt een groepje jongeren verdwaald in een geheimzinnige ruïne en lopen ze enkele spookachtige figuren tegen het lijf. Humor en spanning alom dus.

Op 8 en 9 november is het de beurt aan de oudere groep om het verhaal te vertellen van Frankenstein of het geheim van SMRTNWSK, een verhaal van Hugo Matthysen en wie deze kent, weet dat het stuk doorregen is met humor. De voorstellingen vinden plaats in OC de Linde, Ransbergstraat 26a, Neerlinter. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website www.getokes.be of op het nummer 0477/47.57.43.