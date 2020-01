Davy Minsart van ijssalon Passion krijgt het HIB-label van Unizo Vanessa Dekeyzer

12u22 0 Linter Met het authenticiteitslabel Handmade In Belgium wil Unizo de makers van authentieke en ambachtelijke kwaliteitsproducten in de kijker zetten. Dit keer viel de eer te beurt aan Davy Minsart van ijssalon Passion.

Davy behaalde zijn diploma van ambachtelijk ijsbereider in 2005, maar zette zijn opleiding daarna verder bij meester-ijsbereiders in België, Nederland en zelfs Italië. In eerste instantie wilde hij deze kennis gebruiken om ijs in zijn bakkerij te verdelen, maar de interesse en passie voor het ijs groeide zo sterk dat hij zijn bakkerij inruilde voor ijssalon Passion in de Heidestraat in Linter.

In april vorig jaar lanceerde Davy trouwens een opvallend ijs voor topsporters. N’ice Sinner is een fitness-ijs met 25 procent minder suiker, 6,5 procent minder vetgehalte en 400 procent meer proteïnen dan het standaard vanille-ijs. “Voor dit maar ook voor de andere ijsbereidingen gebruik ik steeds verse koemelk van de lokale verdeler Melkerhei in Linter, hier wat verderop in de Heidestraat. Daarnaast werk ik ook samen met ambachtelijk speculaasmaker Erika Vanvuchelen uit Geetbets en met Fruit Vanhellemont in Meensel-Kiezegem. Ik ben ook steeds op zoek naar nieuwe smaakcombinaties, die niet altijd voor de hand liggen zijn. Kom zeker eens de Indian Blueberry of de Spiced Koko proeven.”

Alle info over Passion vind je op de Facebookpagina en op www.bistro-passion.be.