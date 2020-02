Dame krijgt kopstoot bij incident verkeersagressie Kristien Bollen

24 februari 2020

Op de Grote Steenweg in Linter kreeg zondag rond 13 uur een 34-jarige bestuurster een kopstoot van een andere bestuurder. De dame was gestopt om verhaal te halen toen de bestuurder achter haar al een hele tijd bumperkleefde en met zijn lichten knipperde. De 27-jarige bestuurder reageerde helaas niet met woorden maar gaf de dame uit Tienen een kopstoot, ze raakte hierbij gewond aan de neus en het oog. De politie kwam tussenbeiden, de verdachte zal later nog gehoord worden.