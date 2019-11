Chauffeur krijgt scherven van zijspiegel in aangezicht Kristien Bollen

15 november 2019

17u21 1

Op de Sint-Truidensesteenweg in Linter gebeurde donderdagvoormiddag rond 9.20 uur een bizar ongeval. Twee vrachtwagens kruisten en raakten hierbij elkaars zijspiegel. Hierbij raakte één zijspiegel stuk en de scherven vlogen door het open raam van de bestuurderscabine in het aangezicht van de 34-jarige chauffeur uit Sint-Truiden. De onfortuinlijke chauffeur werd ter verzorging overgebracht naar de spoeddienst van het St-Trudo ziekenhuis in Sint-Truiden.