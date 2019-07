Café Transport opnieuw over te nemen VDT

03 juli 2019

15u54 1 Linter Café Transport aan de Sint-Truidensesteenweg ter hoogte van Orsmaal staat over te nemen. In oktober vorig jaar heropende Steven Robijn het café nog, maar nu zoekt hij dus andere oorden op.

“Tanee en ik zijn nu op zoek naar een gemotiveerde ondernemer of een gemotiveerd koppel om dit goed draaiende café verder te zetten”, zegt Steven. “Wij genieten van een heel goede reputatie met sterke omzetcijfers en beschikken over een trouw en goed gespreid klantenbestand. Het café is volledig vernieuwd en beschikt over een terras vooraan en achteraan met lounge zetels en er is een ruime parking achteraan het gebouw voorzien, net als een zaal met zitplaatsen voor 65 personen.” Voor meer info kan je terecht bij Steven via mail naar robijnsteven@gmail.com.