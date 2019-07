Buurman wil pakje droppen en merkt woninginbraak op Kristien Bollen

16 juli 2019

In de Oplinterstraat in Wommersom merkte een buurman dinsdagvoormiddag een woninginbraak op. Bij de man was even voordien een pakketje geleverd voor de buren. Rond 10.50 uur wilde hij dat pakketje op een veilige plaats achteraan de woning van zijn buren plaatsen. De bewoner merkte op dat een rolluik aan de achterzijde deels omhoog was getrokken en dat het raam geforceerd was. In de woning bleken alle ruimtes te zijn doorzocht, lades en kasten werden opengemaakt en spullen werden op de grond gesmeten. Door de grote wanorde die de daders achterlieten, was het niet meteen duidelijk wat precies de buit was. De politie opende een onderzoek naar de mogelijke daders.