Burgemeesters Linter, Geetbets en Glabbeek willen audit en externe doorlichting van de werking brandweerzone vdt

23 augustus 2019

Burgemeester van Linter Marc Wijnants (CD&V), burgemeester van Geetbets Jo Roggen (open Vld) en burgemeester van Glabbeek Peter Reekmans (Dorpspartij) dienen een extra agendapunt in voor de zoneraad van de brandweerzone Oost Vlaams-Brabant van aanstaande woensdag. Daarin vragen ze een audit en externe doorlichting van de werking en kostenstructuur van de brandweerzone.

De organisatie van de brandweer ging op 1 januari 2015 volledig over van een gemeentelijke organisatie naar een zonaal systeem. Het Koninklijk Besluit over de hulpverleningszones verdeelde België in 34 hulpverleningszones. Bij het van start gaan van de brandweerzone Oost Vlaams-Brabant was er een werkingsbudget voorzien van 23 miljoen euro op jaarbasis. In het ontwerp meerjarenbeleidsplan 2020-2025 stijgt dit werkingsbudget tot ruim 35 miljoen euro.

“Wij willen deze forse stijging van de werkingskosten die door de gemeenten moeten betaald worden, niet blindelings goedkeuren”, klinkt het bij de drie burgemeester. “We stellen vast dat de organisatieontwikkeling de voorbije jaren nog op geen enkel moment grondig werd geëvalueerd. Een audit en externe doorlichting van de werking kan leiden tot een efficiënter beleid en de resultaten van de audit kunnen dan de basis vormen van een degelijk organisatiemodel waarop een nieuwe en haalbare meerjarenbegroting op gebaseerd kan worden.”