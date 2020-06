Bestuurder krijgt klapband : vijf wagens delen in de brokken Kristien Bollen

10 juni 2020

In de Oplinterstraat in Wommersom (Linter) kreeg een 36-jarige bestuurder dinsdag rond 20.55 uur een klapband en verloor de controle over het stuur. De man uit Tienen ramde drie geparkeerde wagens. Door de klap schoof één van die geparkeerde wagens verder en knalde op zijn beurt nog tegen een andere wagen. Uiteindelijk raakten vijf wagens (zwaar) beschadigd. De bestuurder uit Tienen bleef ongedeerd en bleek niet onder invloed. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen.