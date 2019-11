Bankkantoor maakt plaats voor café Bij Christina Vanessa Dekeyzer

06 november 2019

16u17 0 Linter Het vroegere Argenta bankkantoor aan de Grote Steenweg in Neerlinter heeft plaatsgemaakt voor het café Bij Christina. “Ik heb er steeds van gedroomd om een gezellig cafeetje te runnen en die droom is nu uitgekomen”, zegt Christina Van Olmen.

Toen de huurovereenkomst met Argenta werd stopgezet, bood zich plots de kans aan om een café in te richten in het pand van Christina en haar man Dirk Mathues. “Ik besloot mijn job bij de poetsdienst op te geven en voor mijn droom te gaan”, zegt Christina. “Na heel wat herinrichtingswerken ben ik heel blij met mijn gezellig cafeetje.”

In het café hangt een foto van Eduard Buccauw. “Dat was een goede vriend van mij, waar ik alles aan kwijt kon. Helaas is hij op 13 augustus laatstleden overleden. Een tijdje geleden was ik op zoek naar ouder ladders, als decoratie voor het café. Hij heeft me er bezorgd en vroeg me: wat ga je daarmee doen? Ik antwoordde hem: je zal wel zien. Maar helaas kon hij het resultaat niet meer zelf zien, vandaar dat zijn foto een centrale plaats in het café krijgt.”

Het café is elke dag open vanaf 10 uur. Enkel donderdag blijven de deuren gesloten. “Op 15 november vieren we de officiële opening”, zegt Christina. “Iedereen is dan welkom vanaf 19 uur om mee in de feestvreugde te delen.”