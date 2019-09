André en Imelda krijgen felicitaties voor 50ste huwelijksverjaardag Vanessa Dekeyzer

23 september 2019

André Vanwinkel en Imelda Schepers uit Neerlinter mochten hun 50ste huwelijksverjaardag vieren. André werkte tot aan de sluiting in Sylvania op de afdeling beeldbuizen. Daarna ging hij aan de slag in de beschutte werkplaats van Diest in de spuitafdeling. Imelda werkte eveneens bij Sylvania. Als hobby doet zij aan bloemschikken. Het gemeentebestuur ging het koppel persoonlijk feliciteren met een geschenkje.