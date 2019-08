Alle noodzakelijke gronden voor realisatie van het ‘project 2020' zijn verworven. “We gaan nu over tot aanstelling van studiebureau” Vanessa Dekeyzer

27 augustus 2019

16u08 1 Linter De eerste fase van het dossier voor de realisatie van een sport-en recreatiecomplex, het zogenaamde ‘project 2020’, is achter de rug. Het laatste belangrijke stukje grond werd door de gemeente verworven. “Nu kunnen we overgaan tot de aanstelling van een studiebureau”, zegt burgemeester Marc Wijnants (CD&V).

Linter wil een buitencomplex voor sport en recreatie op een terrein van acht hectare aan Kapelveld in Drieslinter met onder meer een paardenpiste, een Finse piste, petanquebanen en een viertal voetbalterreinen voor de gefuseerde voetbalclubs. Het plan werd in 2015 voorgesteld als het ‘project 2020’ met het oog op een realisatie tegen 2020. Maar die timing kan niet gehaald worden.

“Wij zijn steeds planmatig te werk gegaan”, geeft burgemeester Wijnants te kennen. “De eerste fase, namelijk de aankoop van de gronden waarop het sport- en recreatiecentrum komt, is nu realiteit, op een paar kleinere stukjes die geen impact hebben op de realisatie van het project, na. Onze insteek was eerst de gronden verwerven en dat was met intense onderhandelingen geen makkelijke klus. Maar we zetten door, omdat we geen onteigeningen wilden zien gebeuren. Dat zou het dossier met minstens vijf jaar vertragen.”

Financieel plan

“Tot op heden hebben we ook geen enkel studiebureau aangesteld om ontwerpen en ramingen te maken”, gaat burgemeester Wijnants verder. “Dit zou immers geen zin hebben en overbodige kosten met zich meebrengen, zolang de gronden niet verworven waren. Nu alle belangrijke stukken in eigendom van de gemeente zijn, zal er wel een aanstelling van een studiebureau gebeuren. Dat zal een ontwerp en bijhorend financieel plan klaarmaken.”

“We keurden de aankoop van een weiland, noodzakelijk voor de realisatie van project 2020, mee goed ondanks de hoge aankoopprijs, die 50 procent hoger lag dan de schattingsprijs, omdat we hopen dat er nu snelle vorderingen gemaakt worden in de uitvoering van dit dossier zodat er duidelijkheid komt over de totale kostprijs van het project”, zegt raadslid voor N-VA Raf Dewelde. “N-VA Linter is zeker niet gekant tegen dit project zolang het financieel plaatje haalbaar is voor de gemeente, jammer genoeg is hier nog geen duidelijkheid over.”