Aardappelbedrijf van zussen Vanhoebroeck is de nieuwe Korte Keten Kop van Vlaams-Brabant Kristien Bollen

21 augustus 2020

Het aardappelbedrijf van de twee jonge zussen Annie en Vera Vanhoebroeck uit Orsmaal in Linter is de nieuwe Korte Keten Kop van de provincie Vlaams-Brabant. Het bedrijf won het tijdens een online strijd van medelaureaten Grazense speculaas Vanvuchelen uit Geetbets, Prinsheerlijke Aardbeien uit Kapelle-op-den-Bos, Brouwerij Hof ten Dormaal uit Tildonk en landbouwbedrijf Van Haesendonck uit Zemst.

De voorbije maanden streden de zussen voor elke stem. “We lieten flyers maken en spoorden al onze klanten aan om voor ons te stemmen” zegt Annie. “Het heeft geloond!”

Met vlag en wimpel

“Het was weer een spannende strijd!” zegt Monique Swinnen, gedeputeerde van land- en tuinbouw. “In totaal telden we bijna 3.000 unieke stemmen. Na een paar weken tekende zich een duidelijke kopgroep af, om het in wielertermen te schetsen, met Prinsheerlijke Aardbeien en Aardappelen Vanhoebroeck. Ze sloegen meteen een gat met de andere kandidaten. Naarmate de wedstrijd volgde, werd de voorsprong alleen maar groter. Na een tijdje demarreerde Vanhoebroeck en werd de voorsprong op de eerstvolgende laureaat groter en groter. Het verschil bedroeg dit jaar een paar honderd stemmen. Het verschil tussen de laureaten was nu wat groter in vergelijking met vorig jaar. Toen bedroeg het verschil nog geen tien stemmen!” Het winnende bedrijf wordt in de kijker gezet als ambassadeur van de Korte Keten in de provincie.

Doorzettertjes

Het bedrijf met hoevewinkel is gespecialiseerd in aardappelen: Frieslanders (licht bloemig), Frieslanders Friet, Bintjes (bloemig), Bintjes Friet en Allians (vastkokend). Bij de start van het seizoen zijn er natuurlijk ook nieuwe aardappelen. Daarnaast verkopen de twee dames van het bedrijf in het seizoen ook nog aardbeien en kersen. Het bedrijf bestaat sinds 1989. In 2018 namen Vera en Annie Vanhoebroeck het bedrijf over van hun vader Michel. “De boerderij overnemen was de grootste droom van mij en mijn zus Vera” zegt Annie. “Toen we klein waren, hielpen mijn zussen en ik mee op de boerderij van onze ouders die toen naast akkerbouw ook nog wat koeien en varkens hadden. Steeds keken we naar de woensdagnamiddag uit om papa te helpen met de dieren of het veld te gaan bewerken met de tractor. Intussen runnen de twee dames dus het bedrijf waar ook heel wat handenarbeid bij komt kijken. Niet meteen licht werk. “Dat is wel waar, We moeten regelmatig zware zakken tillen en het zijn, zeker in het seizoen, lange dagen. Maar dat valt mee, dat is onze privé-fitness” lachen de zussen.

Niet echt 9-to-5-job

Meestal sorteren de dames de aardappelen op vrijdag en zaterdag. Maar, zeker tijdens het seizoen, komt er nog veel veldwerk bij. “Ieder seizoen zijn we wel volop bezig. Aardappelen planten, suikerbieten , wintertarwe en -gerst zaaien; alles goed opvolgen of te kijken of alles goed doorgroeit en gezond blijft enz. Tijdens het kersenseizoen moeten we extra vroeg uit de kleren om dagverse kersen te plukken voor de hoevewinkel.” Toch kunnen de dames dat ook nog eens combineren met een sociaal leven. “Familie en vrienden weten intussen wel dat het werk op de eerste plaats komt. Soms hebben we al eens een afspraak dat niet kan doorgaan vanwege verplichtingen op het bedrijf. Dat is niet echt een probleem.” Intussen lijkt de voortzetting van het bedrijf verzekerd. Elise, de 8-jarige dochter van Vera weet de handen ook al uit de mouwen te steken en helpt maar al te graag haar mama en tante. Het zware werk kan dus ook zonder mannen.