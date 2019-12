Warme actie van Huis van het Kind Storzo Vanessa Dekeyzer

26 december 2019

12u35 0 Linter Huis van het Kind Storzo koos dit jaar om de vzw CoCopus te steunen als goed doel voor De Warmste Week. CoCopus haakt jaarlijks ongeveer 3.500 octopusknuffels voor couveusekinderen in zeven verschillende ziekenhuizen.

De tentakels van de knuffel zorgen ervoor dat de baby rustiger wordt en minder aan de draadjes en slangetjes trekt. Huis van het Kind heeft deze vzw gesteund door sleutelhangers in de vorm van octopusjes te haken en te verkopen. “Er zijn in totaal ruim 460 sleutelhangers verkocht wat heeft geleid tot een opbrengst van 1.385 euro”, zegt Sara Simons. Deze opbrengst werd bekendgemaakt tijdens een afsluitmoment in de raadzaal van het gemeentehuis in Linter. De vrijwillige haaksters werden tijdens deze gelegenheid bedankt met een attentie.”

Naar aanleiding van de Dag van de Vrijwilliger waren ook alle andere vrijwilligers van de vzw Storzo uitgenodigd om hen te bedanken voor hun inzet.