“Slechts één klant per keer in de frituur” Vanessa Dekeyzer

24 maart 2020

16u33 1 Linter Het zijn geen makkelijke tijden voor de frituristen. Een aantal heeft intussen uit voorzorg vrijwillig gesloten, anderen zijn overgeschakeld op afhaal, zoals Gretel en Gerry van frituur-broodjeszaak ’t Smulhuisje in Drieslinter.

“Als de klant online bestelt, kiest hij zelf zijn uur van afhaling dat nog vrij is. We vragen ook aan de klanten die online bestellen om ook al online te betalen. Als er telefonisch besteld wordt, geven wij de klant zelf een afhaaluur”, leggen Gretel en Gerry uit. “Op het afgesproken uur komt de klant naar de frituur met zijn gsm en hij wacht dan buiten of bij voorkeur in zijn wagen, tot wij hem bellen om te zeggen dat de bestelling klaar is. Op dat moment mag hij binnen om het eten op te pikken. Elke klant staat dus apart in de frituur en maar voor heel even om de kans op besmetting zo minimaal mogelijk te houden.”

Gretel en Gerry merken dat dit systeem goed werkt. “We hopen dat we zo onze klanten van dienst kunnen blijven in deze moeilijke en onzekere tijden.”

