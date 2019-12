Exclusief voor abonnees ‘Moeke’ Elisa Peremans zorgt al heel haar leven voor geplaatste kinderen: “Dankzij haar hebben we een tweede kans gekregen” Vanessa Dekeyzer

26 december 2019

09u34 0 Linter Er zijn in het Hageland heel wat mensen die dag en nacht onbaatzuchtig voor anderen in de weer zijn. Dat mochten wij ondervinden in onze gloednieuwe reeks ‘Merci voor de moeite’. Op onze oproep naar eventuele kandidaten voor deze reeks, kregen we massaal veel nominaties binnen. Wij gingen wekenlang op bezoek bij de geselecteerde bijzondere mensen. Het werden stuk voor stuk warme verhalen, waaruit duidelijk blijkt dat de wereld nog niet om zeep is.

Elisa Peremans (67), door iedereen beter gekend als Moeke van het schoolhuis, zorgt al heel haar leven voor door de jeugdzorg geplaatste kinderen. Ondanks soms moeilijke periodes bleef zij geloven in een mooie toekomst voor al deze kinderen en dat zijn er in totaal 39, die langer dan twee jaar bij haar verbleven, eerst in Mortsel en later in Orsmaal bij Linter.

