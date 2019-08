“De opcentiemen op de onroerende voorheffing stijgen dit jaar van 756 naar 920 en dat zet kwaad bloed” Vanessa Dekeyzer

19 augustus 2019

15u01 2 Linter De inwoners van Linter krijgen deze dagen de onroerende voorheffing in de bus en die is hoger dan vorig jaar. “We hebben al heel wat boze reacties gehoord over de verhoging”, zegt Ronny Puyneers van oppositiepartij Open Vld. “De beslissing tot een stijging van de opcentiemen werd eind vorig jaar al genomen, maar nu worden de mensen er ook effectief mee geconfronteerd en dat pikt.”

De opcentiemen op de onroerende voorheffing stijgen dit jaar van 756 naar 920 en moeten ongeveer 330.000 euro in het laatje brengen. “Gemiddeld komt dat neer op een bijkomende belasting van 100 euro per woning”, berekende OCMW-raadslid voor Open Vld Ronny Ruyneers. “En dat op een moment dat de facturen voor de gezinnen blijven stijgen. De verhoging van de opcentiemen zal de toestand van de financieel zwakkeren in onze gemeente alleen maar erger maken. Want de stijging zal ongetwijfeld doorgerekend worden in de huur van de woningen.”

“Onze partij heeft zich bij de bespreking van dit agendapunt eind vorig jaar verzet, maar tevergeefs”, vult raadslid Martine Jacobs (Open Vld) aan. “We vinden het niet kunnen dat onze inwoners zomaar opgezadeld worden met een extra factuur. Misschien kan de meerderheid beter eerst de tering naar de nering zetten en bekijken waar we als gemeente kunnen besparen.”

Volgens schepen van Financiën, Andy Vandevelde (CD&V), bespaart de gemeente al op een aantal zaken. “Maar het is de mensen iets wijs maken door te zeggen dat je alle mindere ontvangsten, van de taxshift (285.000 euro per jaar), de verdere vergrijzing (400.000 euro) en de bijkomende taken van de hogere overheid, kan opvangen door alleen maar te besparen en het tegelijk mogelijk is om dezelfde dienstverlening te blijven aanbieden. Linter levert al jaren heel wat inspanningen. Wat personeel betreft beschikken wij over 5,2 voltijds equivant (VTE) per 1.000 inwoners. In de ons omliggende gemeenten schommelt dit tussen de 6,2 en de 8 VTE per 1.000 inwoners. Daar waar wij bijvoorbeeld één ambtenaar hebben voor milieu, mobiliteit en noodplanning samen, hebben andere gemeenten hier drie ambtenaren voor.”

Volgens schepen Vandevelde zijn de tarieven in Linter niet hoger dan vergelijkbare omliggende gemeenten. “De personenbelasting in de ons omliggende gemeenten varieert tussen 7,8 procent en 8,3 procent. Met 8 procent bevindt Linter zich in het midden. Wat de onroerende voorheffing betreft heffen de meesten van de ons omliggende gemeenten reeds jaren een hoger tarief dan Linter. In Geetbets, Zoutleeuw en Landen bedragen deze reeds enige tijd 945 opcentiemen, in Kortenaken 929 opcentiemen.”