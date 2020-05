‘Coronacoupe’ beu? In Linter kan je terecht in maar liefst 28 kapperszaken Vanessa Dekeyzer

18 mei 2020

17u41 0 Linter Als we de statistieken van Statbel volgen, kan je nu maar beter in Linter wonen als je nu iets aan dat coronakapsel wil doen. Linter telt maar liefst 28 kapperszaken voor zo’n 7.000 inwoners, het hoogste aantal in Vlaanderen per duizend inwoners. Wij gingen vandaag bij de heropstart langs in dit kappersdorp.

Coiffure Veerle is al meer dan dertig jaar een begrip in Drieslinter. Voor Veerle Allard was het dan ook heel erg schrikken toen ze te horen kreeg dat als gevolg van de coronacrisis haar zaak tijdelijk moest sluiten. “De eerste week liep ik echt helemaal verloren. Ik heb zelfs een traantje moeten wegpinken en ik huil niet snel. Maar daarna heb ik mij herpakt. Mijn papa is 87 jaar en ik heb de tijd genomen om extra voor hem te zorgen. Dat heeft mij ook deugd gedaan.”

Toch was Veerle vanochtend klaar om er weer in te vliegen. “Ik was eigenlijk heel zenuwachtig om weer aan de slag te gaan, niet omdat ik bang was dat ik het vak verleerd was, maar het is nu toch een andere manier van werken. De kapperszaak werd zo veilig mogelijk ingericht en we werken met veiligheidsbrillen en maskers. Dat laatste is niet zo evident, leerde de praktijk ons al, maar goed, dat went wel zeker?”

Klant Linda, die al ruim 18 jaar speciaal van Leuven naar Linter afzakt om haar kapsel te laten verzorgen door Veerle, was een van de gelukkige klanten vandaag. Ook zij moest een masker dragen, maar dat vond ze niet erg. “Ik werk in de zorg, dus ik ben het gewoon.”

Drukke tijden

Wie nog geen afspraak heeft gemaakt met Veerle, moet wel even geduld hebben. Op 2 juni is het eerste plaatsje weer vrij. En ook bij Studio Cuypers in Melkwezer is er de eerste twee weken geen boeking meer mogelijk. Zij zal de volgende weken van 8 uur ’s morgens tot 8 uur ’s avonds, ook op feestdagen, achter haar kaptafel staan om iedereen weer een mooie coupe aan te meten.

“Vandaag voelde precies als een eerste schooldag”, zegt Ria Cuypers. “Maar ik was goed voorbereid om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen (ook wij mochten alleen interviewen aan de deur, met mondmasker, red.) en alles is vlot verlopen.”

Ook Ria is al 25 jaar een trouw gegeven in de Linterse kapperswereld. Doorheen de jaren heeft ze vele collega’s bij gekregen. “Ik noem het geen concurrenten, want iedereen heeft wel zijn werk, corona of geen corona. En tijdens de crisis hebben we contact gehouden en elkaar advies gegeven.”

De mensen hebben ontdekt hoe belangrijk wij zijn. Vroeger zou men misschien gesproken hebben van ‘maar een coiffeuske’, maar je ziet, ze kunnen toch maar moeilijk zonder ons” Kapster Ria

Corona-supplement?

Noch Veerle, noch Ria willen een zogenaamde corona-supplement aanrekenen aan hun klanten. “Ik zie niet in waarom je dat zou doen”, zegt Veerle. “Als je alles goed ontsmet en wast, hoef je toch niet te werken met bijvoorbeeld wegwerpbare handdoeken en kapmantels, wat een extra kost nu zou kunnen zijn. En de klanten kunnen toch ook niets doen aan de hele situatie. Dus geen supplementen!”

Volgens kapster Ria heeft de coronacrisis toch iets goed opgeleverd. “De mensen hebben ontdekt hoe belangrijk wij zijn. Vroeger zou men misschien gesproken hebben van ‘maar een coiffeuske’, maar je ziet, ze kunnen toch maar moeilijk zonder ons”, besluit Ria met een knipoog.