‘Budget brandweerzone is ontspoord’

Christian Hennuy

26 juni 2019



Marc Wijnants (CD&V) burgemeester van Linter doet een oproep tot zijn collega’s uit andere gemeenten om de meerjarenplannen van de brandweer niet goed te keuren. De organisatie van de brandweer ging op 1 januari 2015 volledig over naar een zonaal systeem. Het Koninklijk Besluit over de hulpverleningszones verdeelde België in 34 hulpverleningszones. “Maar na 4 jaar moeten wij spijtig genoeg vaststellen dat de dienstverlening er niet op verbeterd is”, aldus Marc Wijnants .

“De dienstverlening zou door de hervormingen verbeteren, beweerde men toen. Maar dat is niet zo, en dat terwijl de brandweerfacturen voor de kleinere gemeenten fors stegen. Voor Linter en vele andere gemeenten in Oost-Brabant steeg de brandweerfactuur begin 2015 met ruim 50%. Enkel Leuven en Tienen gingen er bij deze hervorming financieel op vooruit. Momenteel ligt het nieuw meerjarenbeleidsplan 2020-2025 op tafel. Gevolg daarvan is dat de brandweerfactuur nog eens met meer dan 50% stijgt. Op amper 10 jaar de werkingsbudgetten voor de brandweer met 100% doen stijgen is complete waanzin. En onbetaalbaar voor quasi alle kleinere gemeenten in Oost-Brabant en een volledige ontsporing van de brandweerwerking”, aldus Marc Wijnants.

“Tot 2015 bedroeg de gemeentelijke bijdrage vanuit Linter voor de werking van de brandweer minder dan 200.000 euro per jaar. Vandaag betaalt Linter jaarlijks 289.080 euro als gemeentelijke bijdrage voor de hulpverleningszone Oost-Brabant. De zoneleiding stelt nu een nieuw meerjarenbeleidsplan 2020-2025 voor. Dit betekent een factuur van maar liefst 416.702 euro per jaar als gemeentelijke bijdrage in 2025. Linter kan niet akkoord gaan met dergelijke ontsporing”

“Uiteraard moeten we zorgen voor kwalitatieve brandweerdiensten en ziekenwagendiensten met goede opkomsttijden en absolute veiligheid voor onze brandweermannen. De hulpverleningszone Oost-Brabant heeft een korpsleiding van 35 officieren die er niet in slaagt een realistisch, gezond en haalbaar financieel beleid te voeren. Bij het van start gaan van de nieuwe brandweerzone was er een werkingsbudget voorzien van 23 miljoen euro op jaarbasis. Als je dan vijf jaar later al jaarlijks een budget van maar liefst 35 miljoen euro vraagt dan schort er iets. Vanuit Linter roepen wij onze collega’s op dergelijk meerjarenbeleidsplan niet goed te keuren. Wij vragen om een dringende audit met het oog op een efficiënt beheer en dito beleid”, aldus burgemeester Marc Wijnants.